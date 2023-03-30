القاضي فائق زيدان يبحث مع نائب رئيس دولة الامارات التعاون القضائي بين البلدين

2023/03/30 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان مع نائب رئيس دولة الامارات منصور بن زايد ال نهيان، اليوم الخميس، سبل التعاون بين البلدين في المجال القضائي.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان التقى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ في قصر الوطن على هامش زيارته الى دولة الامارات".

وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة العراق ودولة الإمارات في المجال القضائي، واستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واشار البيان الى انه حضر اللقاء وزير العدل رئيس القضاء الاتحادي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي ومظفر مصطفى جبوري سفير العراق في الامارات.

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