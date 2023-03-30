التعليم تطلق منظومة معادلة شهادات البكالوريوس بمجال العلوم الطبية

2023/03/30 | 20:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، إطلاق منظومة معادلة شهادات البكالوريوس في مجال العلوم الطبية.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنه” عملا بالبرنامج الحكومي وتأكيدا […]

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