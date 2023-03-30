العراق والامارات يبحثان تعزيز التعاون في المحال القضائي

2023/03/30 | 20:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، مع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات، اليوم الخميس، تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القضائي.وقال […]

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