مقتل 9 جنود أمريكيين إثر حادث مروحيتي بلاك هوك.. ومحلل عسكري يوضح السبب المحتمل

2023/03/30 | 20:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون إن تسعة جنود أمريكيين قتلوا بعد تحطم طائرتين مروحيتين من طراز "بلاك هوك" في جنوب غرب ولاية كنتاكي الأمريكية.ويشرح الجنرال المتقاعد، مارك هيرتلنغ كيف أن استخدام النظارات الليلية ربما يكون قد ساهم في حادث الاصطدام المميت.وقال هيرتلنغ إن المشكلة تكمن في النطاق المحدود للقدرة على الرؤية، لأن الرؤية لدى الطيار تختزل ضمن نطاق ضيق من خلال المنظار.

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