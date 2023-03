7 فوائد مثبتة علمياً عند تناول الفلفل الحلو.. تعرف إليها

2023/03/30 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

يشتهر الفلفل الحلو بمذاقه اللذيذ كما أن للمكونات، التي يحتوي عليها الفلفل بألوانه الأحمر والأصفر والبرتقالي والأخضر، فوائد مدعومة علمياً، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Eat This Not That.

1.



ليكوبين

يحتوي الفلفل الحلو على صبغة طبيعية تسمى الليكوبين، والتي يمكن العثور عليها أيضًا في البطيخ والطماطم والجوافة.



من بين جميع ألوان الفلفل الحلو، فإن الصنف الأحمر هو الأكثر ثراءً في الليكوبين.

وفقًا لتقرير نُشر في دورية Nutrients، يساعد الليكوبين في محاربة الجذور الحرة في الجسم.



إن الجذور الحرة هي عبارة عن مركبات يمكن أن تسبب تلفًا لخلايا الجسم، مما يؤدي إلى الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يؤدي إلى المرض.

2.



كاروتينات

يحتوي الفلفل الأصفر والبرتقالي على صبغتين طبيعيتين تسمى زياكسانثين ولوتين، والتي تصنف أيضًا على أنها كاروتينات.



وفقًا لتقرير نُشر في Nutrients، يمكن أن تساعد الكاروتينات في تحسين صحة العينين.



يذكر التقرير أن اللوتين والزياكسانثين جزء من الصبغة الموجودة في البقعة الصفراء حول شبكية العين - وهي بقعة معروفة بالمساعدة في الحماية من الضوء الأزرق.



كما يمكن أن تساعد هذه الصبغات أيضًا في الحماية من إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

3.



فيتامين C

يحتوي الفلفل الأحمر على كميات من فيتامين C، في الواقع أكثر من البرتقال.



يساعد فيتامين C في بناء المناعة والتحكم في ارتفاع ضغط الدم، كما ثبت بالفعل أنه يساعد في الوظيفة الإدراكية مع التقدم في العمر.

كما ورد في مراجعة علمية، نشرتها دورية BMC Psychiatry، أن هناك ارتبط بين نقص فيتامين C ومشاعر الاكتئاب والوظيفة الإدراكية البطيئة.

4.



فيتامين A

تعتبر العناية بالمناعة الطبيعية جزءًا أساسيًا من الحفاظ على صحة الجسم.



يحتوي الفلفل الحلو على كمية كبيرة من فيتامين A، المعروف أنه يساعد في تعزيز قوة جهاز المناعة.

اتفق معظم الباحثين على أن الكميات الكافية من فيتامين A يمكن أن تساعد في الحماية من الأمراض المعدية، حيث أنه يعد ضروريًا لبناء الخلايا المهمة التي تقاوم الأمراض المعدية.

5.



فيتامين B6

يحتوي الفلفل الأحمر على أكثر من 35٪ من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين B6، وهو فيتامين معروف بتحسين الحالة المزاجية وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب.



وفقًا لدراسة نُشرت في دورية Journal of Inherited Metabolic Disease، يمكن استخدام فيتامين B6 كمكمل للمساعدة في علاج أعراض الاكتئاب.

6.



كابسانثين

يحتوي الفلفل الأحمر، بشكل خاص، على مركب طبيعي يسمى الكابسانثين.



اكتشفت بعض الدراسات أن تناول الكابسانثين يمكن أن يساعد في مكافحة الالتهاب وفقدان الوزن وخفض مستويات الغلوكوز والكوليسترول.



وتوضح دكتورة آمي غودسون، مؤلفة كتاب The Sports Nutrition Playbook وخبيرة التغذية المشهورة أن "الكابسانثين يساعد في التسبب في زيادة طفيفة جدًا في معدل التمثيل الغذائي، ومن المحتمل أنه لا يتم الحصول على الكمية الموصى بها التي تساعد في زيادة معدل الأيض من الفلفل الحلو وحده ".

7.



كيرسيتين

تعد الصبغة الطبيعية، التي تسمى كيرسيتين والتي تتوافر بقدر جيد في الفلفل الحلو، جزءًا من مجموعة مركبات الفلافونويد التي تعمل كمضاد أكسدة قوي في الجسم.



تم ربط الكيرسيتين بالعديد من الفوائد الصحية المختلفة، بما يشمل مكافحة الالتهاب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وخفض ضغط الدم.

وأفادت دكتورة غودسون أن دراسة علمية استخدمت جرعة من 10 ملليغرام من الكيرسيتين، الذي يتوافر في الفلفل الأخضر، على وجه التحديد، وتبين أنها ساعدت في تحسين ضغط الدم، لكن يجب مراعاة أنه لا يمكن الاعتماد على الفلفل الأخضر وحده للحصول على مركب كيرسيتين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (7 فوائد مثبتة علمياً عند تناول الفلفل الحلو.. تعرف إليها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (7 فوائد مثبتة علمياً عند تناول الفلفل الحلو.. تعرف إليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).