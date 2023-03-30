تقرير: التضخم وضريبة الممتلكات على رأس أولويات أصحاب الأعمال في فانكوفر

2023/03/30 | 21:09 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن التضخم لا يزال مصدر قلق كبير لأصحاب الأعمال في مترو فانكوفر، وفقًا للبيانات الجديدة.تتمثل “العوائق الخمسة الأولى” التي تتوقعها الشركات للأشهر الثلاثة المقبلة في ارتفاع التضخم، وتكاليف المدخلات، والعقارات، والتأجير أو ضرائب الممتلكات، وتوظيف وإعادة تدريب الموظفين المهرة، وارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الديون.هذا وفقًا لبيانات مجلس التجارة في فانكوفر الكبرى (GVBOT) […]

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