ماسة وردية نادرة جداً تُطرح في مزاد بنيويورك 

2023/03/30 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماسة “إتيرنل بينك” معروضة لدى دار سوذبيز في نيويورك بتاريخ 27 آذار/مارس 2023 © ا ف ب انجيلا ويس نيويورك (أ ف ب) – أعلنت دار “سوذبيز” الأربعاء أن ماسة وردية “من بين الماسات النادرة جداً” ستُطرح في مزاد بنيويورك في تشرين الثاني/نوفمبر بسعر تقديري يبلغ 35 مليون دولار.وسيُباع هذا الحجر الثمين الذي […]

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