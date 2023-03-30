2023/03/30 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرون يلوحون بالعلم الفلسطيني خلال مسيرة إحياء يوم الأرض الـ 47 في مدينة سخنين في الجليل الأسفل في 30 آذار/مارس 2023 © ا ف ب أحمد غرابلي سخنين (اسرائيل) (أ ف ب) – أحيا عرب إسرائيل الخميس الذكرى السابعة والأربعين ل”يوم الأرض” في مدينة سخنين في الجليل الأسفل، عبر مسيرة جابت شوارع المدينة وصولا إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عرب إسرائيل يحيون “يوم الأرض” بمسيرة مركزية في سخنين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عرب إسرائيل يحيون “يوم الأرض” بمسيرة مركزية في سخنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).