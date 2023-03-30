طهران : حكم محكمة العدل الدولية يؤكد “مشروعية” المطالب الإيرانية

2023/03/30 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – اعتبرت طهران الخميس أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية يؤكد “مشروعية” المطالب الإيرانية، وذلك بعدما رأت أعلى هيئة قضائية في الامم المتحدة أن واشنطن “انتهكت” حق إيرانيين عبر تجميد أصولهم، مع إعلان عدم صلاحيتها للنظر في طلب طهران الإفراج عن الأموال.وردت محكمة العدل الدولية الخميس طلب إيران الإفراج […]

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