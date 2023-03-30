"انتصار كبير للولايات المتحدة" في قضية المليارين التي رفعتها إيران لمحكمة العدل الدولية

2023/03/30 | 21:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت أعلى محكمة في الأمم المتحدة الخميس طلب إيران الإفراج عن أصول بقيمة تقارب ملياري دولار يملكها مصرفها المركزي جمدتها الولايات المتحدة ردا على هجمات إرهابية تتهم الجمهورية الإسلامية بالتحريض عليها أو دعمها.

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