2023/03/30 | 21:40 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 8T2H-K0R5So
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكبير ينقذ #مربوحة من الخطف ويعترف بحبه لها لاول مرة #الكبير_أوي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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