توب 5: تحذير إسرائيلي من

2023/03/30 | 21:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تحذير وزير الدفاع الإسرائيلي من "حرب استنزاف" تشنها إيران ضد بلاده، إلى مقتل 9 جنود أمريكيين إثر حادث مروحيتي بلاك هوك، وتجريد إندونيسيا من استضافة كأس العالم للشباب...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز الققصص من المنطقة والعالم.

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