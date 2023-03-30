2023/03/30 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة، أحمد الصحاف، الخميس، وفاة أربعة مواطنين عراقيين إثر حادث في منطقة دير الزور السورية.

وكانت وسائل اعلام سورية، أفادت بوفاة ستة أشخاص اليوم بحادث سير في منطقة كباجب جنوب ديرالزور وتم نقلهم جميعا باتجاه تجمع المشافي في الهيئة العامة لمشفى الأسد.

وبحسب مصادر إعلامية سورية، فان الحادث وقع جراء تصادم سيارتين واحدة محملة بالخضار والأخرى نوع شفرولية تحمل لوحات عراقية بالقرب من منطقة كباجب جنوب دير الزور.

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