ضبط 301 بطاقة ماستر كارد بحوزة مسافرين في مطار بغداد

2023/03/30 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بفداد

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، عن ضبط مجموعة من المسافرين يرومون مغادرة البلد عبر مطار بغداد الدولي و بحوزتهم ٣٠١ بطاقة ماستر كارد متنوعة.

و اشارت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المسافرين و استناداً لقانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل، وقانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ و تعليمات رقم ١ لسنة ٢٠١٧ ".

واضافت انه "تمت احالة مسافر بموجب محضر ضبط وفقاً للماده (٢٢٩) من قانون الكمارك لعدم التصريح عن ما يحمله وبعد تفتيش الحقيبة بشكل دقيق تم العثور على ( ٦٥ ) بطاقة ماستر وڤيزا متنوعة مخبئة داخل احذية في حقيبته التي كان يروم شحنها".

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