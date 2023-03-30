2023/03/30 | 21:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، صدور الأمر الإداري الخاص بمباشرة المعينين من حملة شهادة البكالوريوس.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أننا” أصدرنا الأمر الإداري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تصدر الأمر الإداري لمباشرة حملة البكالوريوس وتدعوهم للشروع بعملهم المركز الخبري الوطني.

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