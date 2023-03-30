بالوثيقة.. رئيس مجلس النواب يمنح نفسه إجازة اعتيادية لمدة 15 يوما

2023/03/30 | 22:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، الخميس، نفسه إجازة اعتيادية لمدة 15 يوما اعتباراً من 3 نيسان.

وتضمنت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها “تخويل النائب الأول بإدارة جلسات المجلس، وتخويل النائب الأول ونائب رئيس مجلس النواب بمتابعة عمل اللجان النيابية خلال مدة الإجازة.

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