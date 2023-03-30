2023/03/30 | 22:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤنس

ظهرت المقالة “حقوق” ممتعضة من تأخر إقرار الموازنة: المصالح الضيقة لها الأولوية على حساب قوت الشعب أولاً على ايرث نيوز.

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