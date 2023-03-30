الفرق بين سعري الصرف الرسمي والموازي سيختفي تدريجيا وهذه اسباب الانخفاض

2023/03/30 | 22:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبإمكان البنك بيع أي كمية من الدولار.

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