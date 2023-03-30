ضبط صالة قمار تمارس بها عمليات غسيل اموال في بغداد

2023/03/30 | 22:27 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الخميس، ضبط احدى صالات القمار تمارس بها عمليات غسيل الاموال في بغداد.

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