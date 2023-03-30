وفد كردستان يفشل بالاتفاق مع بغداد.. وتعليق تصدير النفط قد يطول

2023/03/30 | 22:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، أن الوفد الكردي الذي زار بغداد مؤخرا فشل في التوصل لاتفاق فيما يخص تصدير النفط.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوفد الذي زار بغداد برئاسة وزير المالية في حكومة الإقليم آوات شيخ جناب التقى مع وزير النفط الاتحادي وطلب مهلة لاستئناف تصدير نفط الإقليم مؤقتا لحين التصويت على الموازنة أو إقرار قانون النفط والغاز".

وأضاف أن "الحكومة الاتحادية رفضت طلبت حكومة الإقليم، وأصرت على أن يكون تصدير النفط تحت إشراف شركة سومو حصرا".

واوقفت تركيا تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، عقب حكم من غرفة التجارة الدولية في قضية رفعها العراق ضد تركيا منذ سنوات، تتعلق بالسماح لتدفق نفط اقليم كردستان الى الخارج دون موافقة بغداد.

وتجري مخاوف من خسائر هائلة سيتعرض لها اقليم كردستان بالاضافة الى بغداد جراء توقف تصدير النفط من ميناء جيهان التركي، وهي خسائر تبلغ 35 مليون دولار يوميًا، فيما يستمر تعليق التصدير منذ حوالي 5 ايام.

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