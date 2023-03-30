المركزي العراقي يحدد اسباب انخفاض الدولار في السوق الموازية - عاجل

2023/03/30 | 22:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، ان الفرق بين سعري الصرف الرسمي والموازي سيختفي تدريجيا، مشيرا الى ان انخفاض الدولار في السوق مؤخرا جاء بسبب ارتفاع مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة.

وقال نائب محافظ البنك المركزي، عمار حمد خلف في تصريحات متلفزة، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "البنك المركزي اتخذ عدة إجراءات لخفض سعر الدولار لا سيما من خلال الحزم الثلاث التي أطلقها مطلع العام الجاري والتي كانت كفيلة في معالجة ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي".

وأضاف، أن" البنك اجتمع مع اتحاد غرف التجارة العراقية وعدد من التجار لمناقشة التحديات ووضع آليات لمعالجتها"، مرجحا صدور حزم جديدة لمعالجة التحديات كافة التي تواجه التجار لتسهيل عمليات حصولهم على العملات الأجنبية".

وعلل حمد الانخفاض التدريجي لسعر الدولار في اليومين المنصرمين إلى زيادة حجم مبيعات البنك المركزي"، مبينا، أن "البنك حرر القيود على المبيعات، وبإمكان البنك بيع أي كمية من الدولار طالما هنالك وجود طلب حقيقي على الدولار"، موضحا، أن" الفرق بين سعري الصرف الرسمي والموازي سيختفي تدريجيا".

وأشار إلى، أن "العراق ليس بحاجة إلى تأسيس مصارف جديدة في الوقت الراهن أو المستقبل، بل تفعيل المصارف الموجودة، لافتا إلى" وجود أكثر من 70 مصرفا حكوميا وأهليا"، مبينا، أن" البنك المركزي جاد بفرز المصارف الجيدة من غير الجيدة".

ولفت إلى وجود استجابة كبيرة من قبل المصارف لتعليمات البنك المركزي بشأن سعر الصرف الرسمي"، داعيا في الوقت ذاته لتسهيل إجراءات معاملات التجار بشكل سريع".

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