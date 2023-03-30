2023/03/30 | 22:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، القبض على احد عناصر داعش الارهابي في سهل نينوى.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان” قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي، تمكنت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على أحد عناصر “داعش” الارهابي بسهل نينوى المركز الخبري الوطني.

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