الإعمار تعتزم توجيه إنذاراً للشركة المنفذة لمشروع مدخل بغداد- التاجي

2023/03/30 | 22:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الخميس، أنها ستوجه إنذارا للشركة المنفذة لمشروع مدخل بغداد- التاجي، مشيرة الى أن 80 بالمئة من أعمال التأهيل متوقفة.وقال وكيل وزارة الإعمار رئيس فريق الجهد […]

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