2023/03/30 | 22:47 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الخارجية: وفاة عراقيين إثر حادث سير في سوريا ونطلب من عائلاتهم الاتصال بالسفارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/30 | 22:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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