2023/03/30 | 22:50 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنانة #اديبة: #الاء_حسين اتصلت بيه حتى تستأذن مني للتقليد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 9ldq-G4V8aI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنانة #اديبة: #الاء_حسين اتصلت بيه حتى تستأذن مني للتقليد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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