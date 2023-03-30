لحظة مفزعة صورتها كاميرا.. شاهد ما فعله رجل غامض فوق جسر متحرك في فلوريدا

2023/03/30 | 22:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في لحظات تحبس الأنفاس صورها رجل في ولاية فلوريدا الأمريكية، أقدم رجل غامض على تنفيذ حركة خطيرة أمام الناس حيث قام بتسلق جسر "بريكل" المتحرك في مدينة ميامي.وتشبث المغامر بالشبكة المعدنية بينما كانت تمر السفن والقوارب من تحت الجسر الذي كان مرفوعًا في وضع قائم.المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة CNN، الزميلة جين موس.

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