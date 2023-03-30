“سامسونج إلكترونكس المشرق العربي” تستعرض أحدث تشكيلة من الأجهزة المنزلية الرقمية وأجهزة التلفاز الذكية من علامة “سامسونج أمام شبكة وكلائها وموزعيها في لبنان

2023/03/30 | 23:01 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (بغداد، العراق): التقت شركة “سامسونج إلكترونكس المشرق العربي” مؤخراً بشبكة وكلائها وموزعيها في لبنان، وذلك ضمن فعالية خاصة أقامتها مؤخراً في فندق كمبنسكي بيروت، من أجل التواصل معهم وإطلاعهم على أحدث ابتكارات الشركة الأم وخططها للتوسع في خدمة السوق اللبنانية.وفي إطار الفعالية، استعرضت الشركة أمام الحاضرين باقة من أبرز منتجات علامة “سامسونج”، مشتملة على […]

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