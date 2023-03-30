أول تعليق إيراني على حكم محكمة العدل الدولية

2023/03/30 | 23:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت طهران، اليوم الخميس، أن الحكم

الصادر عن محكمة العدل الدولية يؤكد

"مشروعية" المطالب الإيرانية.

وبأتي ذلك بعدما رأت أعلى هيئة قضائية

في الأمم المتحدة أن واشنطن "انتهكت" حق

إيرانيين عبر تجميد أصول

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