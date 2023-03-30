روسيا تطالب العراق بفتح أجوائه أمام طائراتها المتجهة لسوريا

2023/03/30 | 23:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون عراقيون ودبلوماسي، إن

روسيا طلبت من الحكومة العراقية

استئناف فتح مجالها الجوي أمام طائرات

الجيش الروسي، لنقل القوات والمعدات

إلى قواعدها في شرق سوريا، وذلك بعد

صعوبات واجهتها موسكو في تسيي

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