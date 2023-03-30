العدل الدولية: تجميد الأصول الإيرانية خطوة غير قانونية من قبل الولايات المتحدة

2023/03/30 | 23:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة العدل الدولية حکماً بأن

تجميد الأصول الإيرانية التي لا تنتمي

للبنك المركزي الإيراني من قبل

الولايات المتحدة خطوة غير قانونية،

ويجب دفع التعويضات عن ذلك.

وقال نائب رئيس المحكمة كيريل

غيفو

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