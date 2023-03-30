الجوية يستعيد صدارة الدوري من بوابة النجف

2023/03/30 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استعاد فريق القوة الجوية، صدارته للدوري الممتاز بعد فوزه على مضيفه النجف بهدفين دون رد.

وألتقى الفريقان على ملعب النجف الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة 20 من منافسات الدوري.

وسجل هدفا الصقور شريف عبد الكاظم في د 54 وفي الوقت الضائع من اللقاء 95.

وشهدت المباراة طرد مدرب أصحاب الأرض عبد الغني شهد.

وعاد الجوية لصدارة الدوري برصيد 44 نقطة، بينما بقي النجف في المركز التاسع بـ 30 نقطة.

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