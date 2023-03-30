المنافذ الحدودية تباشر باكمال الربط الشبكي للسونار بين منفذ المنذرية الحدودي ومركز البيانات الوطني

2023/03/30 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، المباشرة باكمال الربط الشبكي للسونار بين منفذ المنذرية الحدودي ومركز البيانات الوطني.

وذكر بيان للهيئة تلقته (بغداد اليوم)، انه "بتوجيه واشراف مباشر من قبل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء المرقم (23150) لسنة 2023 باشرت هيأة المنافذ الحدودية اليوم اكمال الربط الشبكي للسونار بين منفذ المنذرية الحدودي ومركز البيانات الوطني في الامانة العامة لمجلس الوزراء ومقر هياة المنافذ الحدودية".

وأكد ان "العمل مستمر لاكمال الربط في باقي المنافذ بالتعاقب بعد ان تم تهيأة المستلزمات المطلوبة لذلك".

وأشار البيان الى "إيصال الربط الشبكي للمنافذ المنذرية و مندلي وزرباطية الى جهاز السونار تمهيدا لربطه بالتصريحة الالكترونية".

وأضاف "كما تم ايصال الصور الفديوية الى مركز البيانات الوطني في الامانة العامة لمجلس الوزراء ومقر هياة المنافذ الحدودية وتمهيدا لايصاله الى مقر الهيئة العامة للكمارك".

ونوهت المنافذ الى ان "الربط تم بوقت قياسي انطلاقا من توجه الحكومة بالانتقال السريع للعمل الالكتروني والسيطرة على عمليات التهريب من خلال تدقيق صور البضائع الكترونيا".

ولفتت الى ان "هذا الاجراء لم يتم تطبيقه منذ سنوات بالرغم من صدور قرارات لذات الموضوع لاحدى الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية".

ونشرت هيئة المنافذ صوراً لكوادرها عند اتمام عملية الربط وأنها مستمرة في مواصلة العمل حسب التوجيهات الحكومية لتحقيق النتائج المرجوة في مكافحة الفساد ومنع عمليات الهدر بالمال العام.

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