باستضافة 3 شخصيات.. استعداد برلماني لفتح جميع ملفات مطار النجف

2023/03/30 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت لجنة النقل والاتصالات النيابية عن استضافة مرتقبة لمحافظ النجف ماجد الوائلي ورئيس سلطة الطيران المدني ومدير مطار النجف، للوقوف على كل الملابسات المتعلقة بمطار النجف.

وقالت رئيس اللجنة النائبة زهرة البجاري لـ(بغداد اليوم)، إن "أهم الملفات التي ستتم مناقشتها هو عمل المطار والوقوف على الصفة القانونية لاستثمار مطار النجف الأشرف وكذلك الاطلاع على موقف الإجازة الاستثمارية الممنوحة لاحدى الشركات وبيان الموقف القانوني لإيرادات المطار المالية وأين تذهب هذه الواردات".

واوضحت ان "اللجنة ستستفسر عن تسليم المحافظة حصتها والبالغة 50 بالمائة من الواردات حسب العقد المبرم بين المحافظة وإحدى الشركات داخل المطار"، مضيفة أن "الاستضافة تتضمن أيضا الاطلاع على أداء سلطة الطيران في الأمور الفنية والتشغيلية للمطار".

ويشهد مطار النجف الدولي منذ سنوات، لغطا كبيرا بشأن ملفات الفساد فيه حتى دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مؤخرًا الى تغيير مدير المطار.

ولعل ابرز قضية مثيرة للجدل في ملف مطار النجف، هو تصريح رئيس سلطة الطيران المدني الشهر الماضي، عندما قال ان السلطة لاتعرف عائدية مطار النجف ولا تعلم أين تذهب إيراداته.

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