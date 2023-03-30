زيدان إقبال ضمن قائمة منتخب الشباب استعداداً لنهائيات كأس العالم

2023/03/30 | 23:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنَ الجهازُ الفنيّ لمُنتخبِ الشَباب، بقيادةِ المُدربِ عماد محمد، قائمةً تضمُّ (35) لاعباً للالتحاقِ بتدريباته التي ستنطلقُ يوم السبت المقبل الموافق (1/ 4) عند الساعةِ العاشرة مساءً في ملعبِ المدينةِ في العاصمةِ بغداد، استعداداً لنهائيات كأس العالم التي من المزمع انطلاقها في 20 من شهر / أيار المقبل.القائمةُ ضمت كلاً من اللاعبين: […]

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