الاستخبارات تضبط صالة “قمار” تمارس بها عمليات غسيل الاموال في بغداد

2023/03/31 | 00:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الخميس، ضبط احدى صالات القمار تمارس بها عمليات غسيل الاموال، فيما القت القبض على متهم اخر بغسيل الاموال ببغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقاه / […]

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