تعليق حكومي بشأن ارتفاع أسعار اللحوم في العراق

2023/03/31 | 00:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مدير دائرة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، وليد محمد رزوقي، اليوم الخميس، عن اسباب ارتفاع أسعار اللحوم في الاسواق المحلية.

وقال رزوقي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “ارتفاع أسعار اللحوم عالميا، علق عملية استيراد الابقار”، مبيناً ان “هناك (161000) عجل مستورد (معلقة) في بلد المنشأ بسبب ارتفاع أسعارها بمقدار (4$) للكيلو الواحد”.

واضاف رزوقي، ان “الأغنام التي نستطيع استيرادها غير مرغوبة من المستهلك المحلي”، لافتاً الى ان “هناك عملا من أجل خفض أسعار اللحوم، بتقليل الرسوم المفروضة على الحيوانات المستوردة”، ونقترح ايضاً “توزيع الحيوانات او الذبائح بشكل مباشر للمواطن من قبل شركة تجارة المواد الغذائية مما يسهم بخفض الاسعار بشكل كبير”.

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