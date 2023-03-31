الأول منذ الحرب الباردة.. كل ما نعرفه عن أزمة الصحفي الأمريكي المعتقل في روسيا بتهمة

2023/03/31 | 00:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات الروسية صحفيًا أمريكيًا بتهمة "التجسس" وذلك للمرة الأولى منذ حوالي 37 عامًا إبان الحرب الباردة، في خطوة تصعيد روسية أثارت انتقادات أمريكية حادة.

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