وزيرة الهجرة: السوداني ملتزم بالقانون ومرحلة الاستقرار السياسي لا تخدم من يحاول تعكيرها

2023/03/31 | 00:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قالت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفاق فائق جابرو، ان :"مرحلة الاستقرار السياسي لا تخدم الذين يحاولون تعكيرها".

وذكرت جابرو في تغريدة بتويتر :"ليس دفاعاً عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكن إلتزامه بالقانون وتمسكه بثوابته الوطنية والأخلاقية تجاه القضايا العربية تجعله بعيداً عن الاتهامات التي يروج لها بعض المغرضين".

وكان مصدر حكومي، نفى مساء الخميس، مشاركة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في جلسة مشتركة مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال "قمة الديموقراطية" التي تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المصدر، إن "السوداني لم يشترك في جلسة مشتركة مع نتنياهو، واشترط قبل القمة ألا تكون جلسته مشتركة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وهذا ما حدث".

وأضاف أن "القمة اشترك فيها قادة من 120 دولة، ولم تكن مقتصرة على العراق وإسرائيل وأمريكا".

يذكر أن حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صورا تظهر نتنياهو والسوداني كلا على حدة خلال "قمة الديمقراطية"، وزعمت أن رئيس الوزراء في جلسة مشتركة مع نظيره الإسرائيلي.

وضمت الجلسة التي تحدث فيها السوداني دول: اليابان، وهولندا، والأورغواي، وغامبيا، وغينيا الجديدة، والرأس الأخضر، وباربيدوس، ولم تكن من ضمنها إسرائيل.

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