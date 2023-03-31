بالصور.. أوّل (مسحّرچية) في العراق

2023/03/31 | 00:32 - المصدر: بغداد اليوم

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سجلت (علا) سابقة في العراق بممارستها دور المسحراتي في مهنة احتكرها الرجال منذ ظهور هذه الممارسة الرمضانية.

و(علا) باتت أوّل (مسحّرچية) -كما يلفظها العامة- في العراق، وهي خريجة معهد الفنون الجميلة.

وتطوعت لتكون مسحّراتية توقظ النائمين عند موعد السحور في أيام رمضان.

والمسحراتي هو الشخص الذي يأخذ على عاتقه إيقاظ المسلمين في ليالي شهر رمضان لتناول وجبة السحور.

والمشهور عن المسحراتي هو حمله للطبل ودقها بهدف إيقاظ الناس قبل صلاة الفجر، وعادة ما يكون النداء مصحوباً ببعض التهليلات أو الأناشيد الدينية.

ومع تقدم الزمن وتطور المجتمع والتكنولوجيا، بدأت هذه المهنة بالانقراض، واختفى المسحراتي من غالبية الحارات والأحياء، بعدما كانت مشهورة ومتزاولة بقوة في معظم الدول العربية بينها العراق طيلة العقود الماضية.

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