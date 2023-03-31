الصدر يغرد بثلاث نقاط بشأن كورونا

2023/03/31 | 00:32 - المصدر: بغداد اليوم

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غرد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، بشأن وباء كورونا وتحوله إلى انفلونزا عادية بثلاث نقاط.

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