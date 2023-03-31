2023/03/31 | 00:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CDDak-tKm4k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيخ ابو كصبة "يتغزل" اثناء استخراج الجن من النائبة السابقة صباح التميمي | سحر توني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشيخ ابو كصبة "يتغزل" اثناء استخراج الجن من النائبة السابقة صباح التميمي | سحر توني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).