إسرائيل.. متظاهرون مؤيدون لنتانياهو يغلقون طريقا سريعا

2023/03/31 | 00:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج آلاف الإسرائيليين، الخميس، دعما لخطة التعديلات القضائية التي يتبناها رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، وأغلقوا طريقا سريعا في تل أبيب بعد شهور من الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي عصفت بالبلاد.

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