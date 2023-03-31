2023/03/31 | 01:20 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب المستقل باسم خشان يخرج برأيي جديد: سانت ليغو صُمم لتحقيق أهداف الكتل الصغيرة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: R-2S4ZmDDz4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب المستقل باسم خشان يخرج برأيي جديد: سانت ليغو صُمم لتحقيق أهداف الكتل الصغيرة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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