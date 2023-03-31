2023/03/31 | 01:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا تحالف العزم، الجمعة، النائب الاول لرئيس مجلس النواب للإسراع بتحويل الموازنة من رئاسة البرلمان الى اللجنة المالية في المجلس.

ادناه نص البيان:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العزم يدعو رئاسة البرلمان للاسراع بتحويل الموازنة الى اللجنة المالية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العزم يدعو رئاسة البرلمان للاسراع بتحويل الموازنة الى اللجنة المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).