المسابقات تجبر فريقاً على تناول الإفطار في غرفة الملابس

2023/03/31 | 01:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أقدم لاعبو فريق الكهرباء، على الإفطار في ملعب الشعب الدولي، بعد رفض تأخير انطلاق مباراتهم مع أربيل، التي جرت مساء الخميس، ضمن الدوري الممتاز وانتهت لصالح الأول 3-1 .

ورفضت لجنة المسابقات طلب إدارة الكهرباء بتأخير المباراة لساعة واحدة، ليضطر الجهاز الفني واللاعبون إلى الإفطار بغرفة الملابس المخصصة لهم بملعب الشعب الدولي، الذي استشاف اللقاء المؤجل من الجولة 21 من الدوري الممتاز.

وتواجه لجنة المسابقات تحديات كثيرة في شهر رمضان، مع إصرارها على إقامة المباريات بالتوقيتات التي تم إعلانها في وقت سابق، رغم المطالبات العديدة من إدارات الأندية بتغييرها، وإفساح المجال للاعبين للإفطار بشكل صحي.

كما تسببت هذه التوقيتات في حدوث أزمة مع القناة التلفزيونية الناقلة للدوري الممتاز ، التي عبرت عن غضبها من الجدول المعلن، محملة لجنة المسابقات مسؤولية عدم إذاعة بعض المباريات.

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