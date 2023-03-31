مطالب نيابية تخص قانون موازنة 2023

2023/03/31 | 01:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموازنة المالية تمثل الأداة الرئيسة لتحقيق السياسات العامة.

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