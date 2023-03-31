للمرة الأولى بتاريخ أمريكا.. هيئة محلفين تصوت على توجيه اتهامات جنائية لترامب في قضية نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز

2023/03/31 | 01:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوتت هيئة محلفين كبرى في نيويورك على توجيه لائحة اتهام إلى دونالد ترامب، وفقًا لما أكدته ثلاثة مصادر مطلعة لشبكة CNN، وهي المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي يواجه فيها رئيس حالي أو سابق اتهامات جنائية.

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