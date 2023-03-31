2023/03/31 | 01:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتام أعمال قمة الديمقراطية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختتام أعمال قمة الديمقراطية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختتام أعمال قمة الديمقراطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).