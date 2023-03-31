شاهد بالفيديو.. الصبر والقوة جتنا من نبينا للشاعر شاكر العراقي

2023/03/31 | 02:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ubAvKQJ5884

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