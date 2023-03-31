الدفاع الصينية: مستعدون للتعاون مع الجيش الروسي من أجل الدفاع المشترك عن العدالة الدولية

2023/03/31 | 02:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الدفاع الصينية على استعدادها التام للعمل مع الجيش الروسي من أجل الدفاع المشترك عن العدالة الدولية.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي في إفادة صحفية اليوم الخميس، إنّ الجيش الصيني مستعد لدعم الأمن الإقليمي والدولي مع … Readmore

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